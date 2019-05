15-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei auf der A8

Spektakuläre Verfolgungsjagd auf der Salzburger Autobahn

Einer Polizeistreife war der als gestohlen gemeldete hochmotorisierte Mercedes auf der A8 bei Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) aufgefallen. Mit Blaulicht und Martinshorn folgten zwei Polizeistreifen dem Wagen. Mit über 200 Stundenkilometer raste der 15-jährige den Angerer Berg hinunter, erlaubt sind dort 120 Stundenkilometer. Dann fuhr der Jugendliche langsam auf den Pannenstreifen um gleich darauf wieder voll zu beschleunigen.

Österreichische Polizei stellte LKW quer

Bereits vor Grenzübertritt informierten die bayerischen Beamten ihre Kollegen in Salzburg. Daraufhin besetzten Streifen sämtliche Autobahnausfahrten in Fahrtrichtung Villach (Flachgau, Tennengau und Pongau). Außerdem veranlasste die österreichische Polizei einen künstlichen Stau und stellte am Stauende, rund einen Kilometer vor der Ausfahrt Hallein, einen Lkw quer. Der 15-Jährige Iraker und sein 22-jähriger Beifahrer wurden festgenommen. Sie wurden wegen Diebstahls, Gefährdung der körperlichen Sicherheit und zahlreicher Verkehrsdelikte angezeigt.