15-Jähriger greift Kontrahenten in Fürth mit Messer an

Am vergangenen Freitagabend ist ein Streit zwischen Jugendlichen in Fürth eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, soll ein 15-Jähriger dabei seinen Kontrahenten mit einem Messer attackiert haben. Demnach trafen sich insgesamt vier Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren am Freitagabend in einer Wohnung in der Fürther Innenstadt.

Opfer musste im Krankenhaus operiert werden

Aus bislang ungeklärter Ursache soll es dabei zu einem Streit zwischen dem 15-Jährigen und einem 17-Jährigen gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 15-Jährige mit einem Messer zugestochen haben. Der 17-Jährige erlitt hierbei Stichverletzungen, welche in einem Krankenhaus operativ behandelt werden mussten.

Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Totschlags

Weil der 15-Jährige nach dem Vorfall flüchtete, fahndete die Polizei mit einem größeren Aufgebot nach dem Jugendlichen. Zivilpolizisten konnten den mutmaßlichen Messerstecher dann im Fürther Stadtgebiet festnehmen. Gegen diesen wird nun wegen Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Haftantrag, ein Ermittlungsrichter erließ inzwischen Haftbefehl. Der 15-Jährige befindet sich demnach nun in Untersuchungshaft.