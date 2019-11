15-Jähriger bei Messerstecherei in Ansbach schwer verletzt

Am Samstagabend sind in Ansbach drei junge Männer in Streit geraten. Dabei wurde ein 15-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Opfer aus noch unbekannten Gründen mit seinen beiden Kontrahenten in Streit, nachdem sie aufeinander getroffen waren.

15-jähriges Opfer außer Lebensgefahr

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der beiden Männer, ein 20-Jähriger, ein Messer gezogen und den 15-Jährigen damit schwer verletzt haben. Dieser kam daraufhin in ein Krankenhaus. In Lebensgefahr befindet sich der Jugendliche nach Polizeiangaben nicht.

Mutmaßlicher Messerstecher zunächst auf der Flucht

Der Tatverdächtige war nach dem mutmaßlichen Angriff zunächst geflüchtet, konnte aber am Sonntag von Spezialkräften der Polizei festgenommen werden. Am Montag soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.