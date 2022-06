15-Jähriger aus Jugendhilfeeinrichtung vermisst

In einer Jugendhilfeeinrichtung bei Weißenstadt im Landkreis Wunsiedel wird der 15 Jahre alte Oussama Ouni vermisst. Wie die Polizei am Freitag meldete, soll der Jugendliche die Einrichtung am Morgen gegen acht Uhr unerlaubt verlassen haben.

Erfolglose Suche nach 15-Jährigen aus Weißenstadt

Die Suche der Polizei verlief bisher ergebnislos. Der Jugendliche soll etwa 1,78 Meter groß und schlank sein. Sein Haar ist schwarz und lockig. Laut Polizei könnte er sich in seinem ehemaligen Umfeld in Frankfurt am Main aufhalten. Wer Hinweise zu dem 15-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wunsiedel unter der Telefonnummer 09232/99470 zu melden.