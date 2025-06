15-Jähriger am Großen Brombachsee erstochen

Bei einem Streit zwischen mehreren Jugendlichen ist am Bahnhof Ramsberg in der mittelfränkischen Gemeinde Pleinfeld unweit des Großen Brombachsees ein 15-Jähriger ums Leben gekommen. Gegen 21.30 Uhr sind am Samstagabend (21.06.25) nach Informationen der Polizei zwei Gruppen von Jugendlichen aufeinandergetroffen. Dabei kam es aus noch nicht geklärter Ursache zu einem Streit.

Jugendlicher tot - 19-Jährige festgenommen

In dessen Folge soll eine 19-jährige junge Frau ein Messer gezogen und auf den 15-Jährigen eingestochen haben, sagte ein Polizeisprecher dem BR. Eine alarmierte Streifenbesatzung leistete umgehend Erste Hilfe und begann mit den Reanimationsmaßnahmen. Die Verletzungen waren aber so schwer, dass der Jugendliche noch am Tatort starb.

Die Polizei konnte die 19-Jährige kurz nach der Tat festnehmen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermittelt. Die Ansbacher Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.