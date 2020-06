26.06.2020, 16:12 Uhr

15-jährige Schülerin aus dem Raum Regensburg vermisst

Die Polizei in der Oberpfalz sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus dem Raum Regensburg. Die Schülerin ist am Montag nicht mehr in die Mädchenwohngruppe zurückgekehrt, in der sie lebt. Laut Polizei könnte sie sich im Stadtgebiet aufhalten.