15-Jährige klaut Auto auf Weihnachtsparty - viele Anzeigen

Auf einer privaten Party in Straubing, in der Nacht auf Samstag, hat eine 15-Jährige einer ebenfalls anwesenden 20 jährigen Frau heimlich den Autoschlüssel weggenommen und mit einem jungen Mann eine Spritztour durch den Landkreis unternommen.

Verkehrsschild gerammt und Fahrerflucht begangen

Wie die Polizei weiter mitteilte, rammte die Jugendliche auf der Fahrt ein Verkehrsschild und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern weiter. Nach ihrer Spritztour stellte die 15-Jährige den Pkw wieder am Ursprungsort ab und legte die Schlüssel zurück.

Geschädigte erstattet Anzeige

Die Eigentümerin des Autos bemerkte den Schaden am Fahrzeug und erfuhr was geschehen war. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Gegen die 15-Jährige wird nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht ermittelt, so die Polizei.

Ferner würden sie und ihr Beifahrer aufgrund des Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkung angezeigt. Weitere Anzeigen gegen die übrigen Partygäste und die Wohnungsinhaber wegen Verstoßes gegen die Corona-Bestimmungen werden laut Polizei derzeit geprüft. Zu guter Letzt stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass die Besitzerin des Autos unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Deshalb bekommt auch sie eine Anzeige.