15-Jährige in Straubing vermisst: Wer hat Karina Funk gesehen?

Seit Mittwoch wird in Straubing (Lkr. Straubing-Bogen) die 15-jährige Schülerin Karina Funk vermisst. Das meldet die Polizeiinspektion Straubing.

Das Mädchen hat blau-grüne Augen und schwarzes Haar

Das verschwundene Mädchen hat blau-grüne Augen, schulterlanges, schwarzes Haar und ist 1,65 Meter groß. Sie hat Narben von Schnittverletzungen am Unterarm. Bekleidet ist Karina vermutlich mit einem schwarzen T-Shirt mit dem Logo des Salzburger Tiergartens.

Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen

Karina Funk hat am Mittwoch eine Jugendhilfeeinrichtung in Berchtesgaden verlassen. Am Donnerstag hielt sie sich nachweislich in Straubing auf. Die Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Vermutlich in Straubing unterwegs

Vermutlich hält sie sich noch im Bereich Straubing auf. Das von der Polizei veröffentlichte Lichtbild zeigt Karina noch mit etwas helleren Haaren, das Aussehen hat sich aber sonst nicht verändert, so die Polizeiinspektion Straubing.