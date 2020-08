Coronavirus: Sparkassen in Kulmbach und Kronach öffnen wieder

In den Landkreisen Kulmbach und Kronach öffnen am Montag voraussichtlich wieder alle 15 Geschäftsstellen der Sparkasse. Die Filialen waren am Mittwoch vorsorglich geschlossen worden, weil ein Mitarbeiter in Verdacht stand, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben.

Infektion mit Coronavirus bei zweitem Test nicht mehr nachweisbar

Zwar sei ein erster Test positiv gewesen, bei einem zweiten habe eine Infektion allerdings nicht mehr nachgewiesen werden können, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Der Mitarbeiter soll zuvor Kontakt zu rund 30 Kollegen in den 15 Filialen gehabt haben. Insgesamt 100 Personen wurden daraufhin auf das Coronavirus getestet. Eine Sprecherin der Bank sprach gegenüber dem BR von einer reinen Vorsichtsmaßnahme.

"Nach Ermittlung der Kontaktpersonen haben wir uns - zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden - dazu entschlossen, vorsorglich verschiedene Geschäftsstellen bis auf weiteres zu schließen." Daniela Krüger, Sparkasse Kulmbach-Kronach

Sparkasse Kulmbach-Kronach: 30 Kontaktpersonen bleiben in Quarantäne

Wenn am Montag alle Testergebnisse vorliegen, sollen die geschlossenen Filialen wieder öffnen. Die Kollegen, die Kontakt zu dem Mitarbeiter hatten, sollen aber noch eineinhalb Wochen in der vom Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne bleiben. Sie stehen den Kunden dann aus dem Homeoffice zur Verfügung.