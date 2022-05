15.000 Sommerblumen für die Bayreuther Eremitage

Wer in diesen Tagen einen Spaziergang durch den Hofgarten der Bayreuther Eremitage macht, trifft mit großer Wahrscheinlichkeit einen der acht Gärtnerinnen und Gärtner. Die sind nämlich gerade dabei, 15.000 selbst gezogene Blumensetzlinge in die schmalen Beete entlang der Spazierwege einzupflanzen. Der Sommerflor umfasst 50 unterschiedliche Pflanzengattungen, darunter Nelken, Mohn, Cosmeen, Salbeiarten und Chrysanthemen. Die Farbrichtung ist in diesem Jahr nicht knallig, sondern eher zurückhaltend bunt. Die Schlösser- und Gartenverwaltung nennt sie "pastell".

Schönster Blütenflor von Juni bis September

Allein für das Schlossparterre am Alten Schloss der Eremitage werden rund 6.000 Pflanzen in die Erde gesetzt. Die Gartenprofis achten bei der Gestaltung darauf, dass die Besucherinnen und Besucher trotz der farbenfrohen Pflanzenvielfalt ein Pflanzschema erkennen können. Dafür sollten sie aber noch ein wenig warten, denn die beste Zeit, die Sommerflorbeete zu bewundern, ist von Juni bis Ende August. Die Pflanzen zeigen in dieser Zeit ihren schönsten Blütenflor.

Jede Pflanze ein Eigengewächs

Alle 15.000 Pflanzen wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth in der eigenen Gärtnerei herangezogen. Bereits im Vorjahr haben sie damit begonnen, die Pflanzen aus Samen oder Jungpflanzen sowie durch Eigenvermehrung heranzuziehen. Zudem werden von den Gärtnerinnen und Gärtnern in Versuchsbeeten am ehemaligen Gärtnerhaus neue Sorten gepflanzt und getestet.

Blumen mit Geschichte

Für den Hofgarten Eremitage gibt es laut Schlösser- und Gartenverwaltung keine überlieferten historischen Pflanzpläne oder Pflanzenlisten. Daher achten die Profis bei der Auswahl von Pflanzen darauf, dass diese bereits im 18. Jahrhundert für Sommerbepflanzungen auch in anderen Gartenanlagen verwendet wurden.

Damit die Blumen die Besucherinnen und Besucher der Eremitage bis in den Herbst hinein erfreuen, ist viel Aufwand nötig. Dazu gehören rechtzeitiges Durchputzen und Ausschneiden der Pflanzen ebenso wie das richtige Pflege- und Gießverhalten.