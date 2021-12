15.000 Euro Spenden für die Obdachlosen-Weihnacht in Augsburg

Schon seit Anfang der Woche sind die Ehrenamtlichen in Augsburg unterwegs, um Obdachlosen und Bedürftigen zu Weihnachten eine Freude zu machen. Rund 600 Geschenketüten hat beispielsweise der Förderverein der Wärmestube organisiert und in den Tagen vor Weihnachten an Obdachlose verteilt. "Wir wollen ihnen das Gefühl geben, dass man an sie denkt", erklärt Johann Stecker vom Förderverein.

Notwendigkeiten statt ausgefallener Präsente

Die Geschenketüten enthalten praktischen Alltagsbedarf, keine ausgefallenen Präsente. Mützen und Handschuhe, Hygieneartikel, FFP2-Masken, Obst und Semmeln. Denn nicht alles eignet sich für jeden als Geschenk: Manche Menschen haben kaum mehr Zähne, da sei eine Banane besser als ein Apfel, erklärt Helferin Johanna Reski. Verteilt werden die Tüten an Obdachlosenunterkünfte und Wohnprojekte und der Hilfseinrichtung "BeTreff" in Augsburg Oberhausen.

Wärmestube hat geschlossen

Rund 15.000 Euro Spenden hat der Förderverein gesammelt, um die Geschenkeaktion veranstalten zu können. Normalerweise wäre Weihnachten der Termin für ein gemeinsames Fest mit gemütlichem Beisammensein, doch wegen der Pandemie musste die Wärmestube schließen. "Das trifft die obdachlosen Menschen doppelt. Ein Ort zum Aufwärmen fehlt - aber auch ein Ort der Gemeinschaft, wo man Kontakt zu anderen findet", erklärt Johann Stecker.

Weihnachten "to go"

Stattdessen wollen die Ehrenamtlichen den Menschen am Rande der Gesellschaft mit kleinen Aktionen eine Freude machen: Vor den Obdachlosenunterkünften wurden Weihnachtsbäume aufgestellt und ein Hendl-Grillwagen verteilt kostenloses Essen - Weihnachten "to go". Denn ein Corona-Ausbruch wäre gerade in diesem Milieu fatal: "Wenn hier etwas ausbricht, dann haben die Leute überhaupt keine Hilfe mehr", so Johann Stecker.