141 Schlangen in illegaler Haltung: "Entsetzt über diesen Fund"

Königspythons in einer kleinen Schublade ohne Belüftung, Skorpione in kleinen Kunststoffdosen und Säugertiere in verdreckten Käfigen: Bei einem Mann im Nürnberger Land sind 141 Schlangen aus illegaler Zucht, sowie Hunderte Spinnen und Skorpione sichergestellt worden. Wie das Landratsamt Nürnberger Land mitteilt, hatte das Veterinäramt den Mann in der vergangenen Woche wegen des Verdachts auf nicht artgerechte Haltung von Reptilien kontrolliert.

Tiere erheblich vernachlässigt

Die Kontrolleure fanden bei ihm außerdem hunderte Futtertiere wie Mäuse, Ratten und Insekten. Fast alle Tiere waren erheblich vernachlässigt und wurden in eine Auffangstation gebracht. Der Mann hatte einige der Schlangen über das Internet zum Verkauf angeboten.

Riesen- und Giftschlangen ohne Erlaubnis

Der Mann hielt zum Beispiel zwei Königspythons von mehr als einem Meter Länge in einer kleinen Schublade ohne Belüftung. Skorpione oder Spinnen saßen in kleinen Kunststoffdosen. Die Säugetiere hatte der Halter in zu kleinen und verdreckten Käfigen untergebracht und sie verbotenerweise lebend an die Schlangen verfüttert. Den Großteil der Schlangen und der Futtertiere entdeckten die Kontrolleure in einem leerstehenden Haus. Unter den Reptilien waren Riesen- und Giftschlangen, die nur mit Erlaubnis und entsprechendem Sachkundenachweis gehalten werden dürfen.

Veterinäramt: "Entsetzt über den Fund"

Einige der Tiere seien sogenannte Qualzüchtungen, das heißt, sie haben durch die Zucht Eigenschaften, die ihnen Leid verursachen, heißt es in der Mitteilung weiter. Einem Tier etwa waren die Schuppen abgezüchtet worden. "Wir sind entsetzt über diesen Fund. Es ist schlimm, Tiere so leiden zu sehen", so das Veterinäramt.

Untersuchung durch Reptilienauffangstation München

In der Reptilienauffangstation in München untersuchen nun Tierärzte die Tiere. Einige seien womöglich so krank, dass sie eingeschläfert werden müssen. Die übrigen sollen gesund gepflegt und dann an geeignete Halter weitervermittelt werden.

Unangekündigte Kontrolle, Kripo ermittelt

Dem Mann auf die Spur gekommen war das Landratsamt durch einen Hinweis der Stadt Nürnberg. Der Tierhalter hatte nicht die erforderlichen Papiere für die Abgabe von artenschutzrelevanten Arten vorlegen können, heißt es. Bei der unangekündigten Kontrolle des Veterinäramts waren die Polizei, zwei Expertinnen für exotische Tiere des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sowie Mitarbeitende der Gemeinde und der Reptilienauffangstation München anwesend. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.