140 Stundenkilometer in der Stadt: Polizei Bamberg stoppt Raser

Die Polizei hat einen Autofahrer in der Stadt Bamberg gestoppt, der mit einer Geschwindigkeit von 140 Stundenkilometern unterwegs war. Der 22-Jährige hätte in dem Bereich nur maximal 50 km/h schnell fahren dürfen, teilt die Polizei mit.

Autofahrer droht Fahrverbot und hohes Bußgeld

Laut dem aktuellen Bußgeldkatalog drohen dem Mann eine Zahlung in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von drei Monaten. Der 22-Jährige fuhr in der Nacht zum Samstag aus dem Bamberger Stadtteil Gaustadt in Richtung Regensburger Ring. Eine Zivilstreife stoppte den Raser schließlich und führte eine Verkehrskontrolle durch.