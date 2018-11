vor 32 Minuten

14 Verletzte bei Hochhaus-Brand in München

Großeinsatz für die Feuerwehr am Abend in München: Aus einem Hochhaus in Fürstenried mussten Menschen mit Leitern und Fluchthauben gerettet werden. 14 Menschen wurden verletzt, sie hatten Rauch eingeatmet. Ausgebrochen war das Feuer im Keller.