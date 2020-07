14 Tage Corona-Tests für alle: Gemischte Gefühle in Niederbayern

Seit zwei Wochen gibt es Corona-Tests für alle in Bayern. Die bayerische Staatsregierung übernimmt die Kosten, auch wenn ein Patient vollkommen symptomfrei ist - rund 150 Euro pro Test. Vor dem Test kommt für Dr. Alexander Pupeter aus einer Allgemeinarztpraxis in Hauzenberg (Lkr. Passau) immer erst ein Gespräch: "Wenn ein Patient kaum unter Leute geht, kein Covid-Fall in der Nähe ist und den Abstrich nur will weil er nichts kostet, dann diskutiere ich schon, ob das sinnvoll ist".

Vorm Urlaub einen Abstrich machen lassen

Es gebe durchaus Patienten, die dann auch ihre Meinung ändern und auf den Test verzichten. Es gebe aber auch die, die darauf beharren, erzählt Praxis-Kollege Dr. Daniel Marold: "Weil sie sich nicht ganz sicher sind, ob sie mit jemandem in Berührung gekommen sind, der Corona hatte. Oder weil sie einfach vor dem Urlaub noch einen Abstrich machen lassen wollen. Davon haben mir Kollegen erzählt."

Auf der Suche nach Labor-Kapazitäten

Die Leiterin des Passauer Gesundheitsamts, Gabriele Bareuther, ärgert sich über Wunsch-Abstriche ohne Anlass. "Wir merken, dass die Labore wieder an ihren Kapazitätsgrenzen sind und dadurch die Bearbeitungszeiten länger werden. Zumindest in der ersten Woche war es so", sagt sie. Gibt es Verdachtsfälle, bei denen es schnell gehen muss, muss sich Bareuther ans Telefon klemmen und herausfinden, welches Labor genügend Kapazitäten hat. Zusätzliche Arbeit in Zeiten, in denen in Gesundheitsämtern der Überstundenberg ohnehin von Tag zu Tag größer wird.

Allgemeinärzte in der Pflicht

Bis Ende Juni gab es in Passau eine Fieberambulanz am Klinikum - ein Zentrum, in dem sich jeder mit Symptomen abstreichen lassen konnte. Im Landkreis gab es dafür Schwerpunktpraxen. Doch mit Ende des Katastrophenfalls wurden die Schwerpunktpraxen in normale umgewandelt, die Fieberambulanz geschlossen. Dr. Hans Emmert, Ärztlicher Direktor am Klinikum Passau, versuchte noch, die Schließung zu verhindern. Weil in diesen Tagen die Corona-Fälle im Bischöflichen Ordinariat bekannt wurden. Er bat die Kassenärztliche Vereinigung, die Ambulanz länger laufen zu lassen. Doch er scheiterte.

Fieberambulanz trotz Corona-Fällen geschlossen

Testen müssen jetzt die Allgemeinärzte. Rund 90 Prozent im Landkreis Passau machen das auch, sagt Allgemeinmediziner Daniel Marold. Ausnahme seien nur ältere und vorerkrankte Ärztinnen und Ärzte. In der Stadt Passau sind es etwas weniger, etwa zwei Drittel der Allgemeinärzte. Sie fordern, die Fieberambulanz wieder zu öffnen. Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung laufen.

Tests bringen Routine

Nach 14 Tagen Corona-Tests für alle ziehen viele niederbayerische Ärzte eine gemischte Bilanz. Sie finden es sinnvoll, dass Personen mit Symptomen getestet werden, solche, die aus Risikogebieten kommen, Leute, die im Gesundheitsbereich arbeiten. Dass sich jedermann testen lassen kann, dafür können sich nicht alle Ärzte begeistern. Wobei Daniel Marold hofft, dass ein Nutzen für die Zukunft rausspringt: "Die Hürden zu einem Abstrich sind abgebaut. Die Leute trauen sich, in die Praxen zu kommen." Es hätte sich eine Routine entwickelt, auf die man im Herbst möglicherweise gut zurückgreifen könne.