14 Jahre Baustelle: Höchstädts Sportplatz entsteht ehrenamtlich

"Projekt Zukunft" heißt die neue Sportanlage in Höchstädt – oder besser gesagt, der Prozess hin zu dieser Sportanlage. Über 400 Personen waren am Bau der verschiedenen Bestandteile dabei, von Umkleide bis Sauna – und das alles ehrenamtlich, in ihrer Freizeit.

Sportangebot für alle Generationen

So sind insgesamt rund 60.000 Arbeitsstunden zusammengekommen. Das ehrgeizige Ziel war es, eine Sportstätte für jede Generation zu schaffen und für jede Sportart im Verein SSV Höchstädt. Hürden gab es dabei viele, beispielsweise eine fehlende Genehmigung für den Weiterbau. Zwischenzeitlich stand sogar das ganze Projekt auf der Kippe. Doch die Sportlerinnen und Sportler aus Höchstädt haben nicht aufgegeben. Hinter dem langjährigen Projekt steht eine Überzeugung: Nur wenn die Infrastruktur passt, lassen sich Mitglieder halten – und der Sportverein hat eine Zukunft.

Kaum Mitgliederverlust während Corona-Pandemie

So ist die neue Sportanlage ein Mix aus Neubau und Sanierung: Eine Sporthalle, Umkleiden, eine Sauna und einen Fitnessraum wird es geben. 13 Abteilungen zählt der Verein, rund 1.300 Mitglieder sind registriert. Das habe sich auch während Corona kaum geändert, so Vorstand Jakob Kehrle. Das Angebot reicht vom Kids Club ab drei Jahren bis zum Kurssport für Seniorinnen und Senioren. Corona habe die Aktivitäten natürlich eingebremst, inzwischen nimmt das Sportangebot jedoch wieder Fahrt auf – und auch die Bautätigkeit.

Ehrenamtliche Stunden sind Millionen wert

Das Ziel: Bis zum kommenden Frühjahr soll der letzte Bauabschnitt fertig sein. Dafür wird laut Plan noch die alte Mehrzweckhalle saniert – inklusive Erste-Hilfe-Raum, Stockschützenarena und Kegelsportanlage. Ein sportliches Vorhaben – doch die Höchstädter sind optimistisch, wie seit 14 Jahren. Auf einer Tafel die rund 400 Helferinnen und Helfer verewigt, darunter auch ein Ingenieur, ein Architekt sowie Experten aus der Bau- und Finanzierungsbranche. Allesamt haben sie in ihrer Freizeit ehrenamtliche Arbeitsstunden für den Verein geleistet – und genau diese Stunden sind wertvoll: Der Bayerische Landessportverband vergibt Zuschüsse für ehrenamtliche Stunden – würde man die Stunden in reale Lohnkosten umrechnen, wäre man bei mehreren Millionen Euro.