14-jähriges Mädchen in Weisendorf bei Erlangen getötet

Was genau sich am Morgen des Dreikönigstages in der Doppelhaushälfte in Weisendorf abgespielt hat, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, so Polizeisprecher Tobias Huthmacher zum BR. Ein Jugendlicher habe mit einem spitzen Gegenstand seine 14-jährige Schwester und die 41-jährige Mutter angegriffen. Das Mädchen war schon tot, als die ersten Polizeistreifen eintrafen. Die Mutter wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand besteht bei ihr keine Lebensgefahr.

Tatverdächtiger Jugendlicher festgenommen

Die Verletzungen deuten auf einen Angriff mit einem Messer hin, so der Polizeisprecher. Der 17-jährige Sohn und Bruder wurde in Tatortnähe festgenommen. Er steht unter dringendem Tatverdacht. Staatsanwaltschaft, eine Rechtsmedizinerin und die Kriminalpolizei sind vor Ort und versuchen das Tatgeschehen nachzuvollziehen. Warum es zu diesem Angriff kam, ist der Polizei bisher nicht bekannt. Der Vater der Familie ist, nach derzeitigem Ermittlungsstand, zum Tatzeitpunkt wohl nicht im Haus gewesen.