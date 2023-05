14-jähriges Mädchen aus Dasing vermisst

Seit Freitag wird die 14-jährige Marija Alexia Zecevic aus Dasing vermisst. Jetzt sucht die Polizei offiziell mit einer Vermisstenfahndung nach der Jugendlichen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Zuletzt wurde sie am Freitagabend gegen 18 Uhr am Bahnhof in Dasing gesehen. Das Mädchen ist etwa 1,65 Meter groß, wiegt 80 Kilogramm und hat lange braune Haare.

Unterwegs zu "Mr. Coldkiller"?

Sie trägt einen schwarzen Jogginganzug und Puma-Sneaker in schwarz, rot und weiß. Außerdem hat sie einen roten Rucksack der Marke "Nike" dabei und eine Handtasche mit der Aufschrift "Guess". Das Mädchen hat sich angeblich über die Internetplattform Discord mit einem User namens "Mr. Coldkiller" verabredet.

Das Mädchen ist eine Einzelgängerin

Nach Angaben der Mutter ist ihre Tochter eine Einzelgängerin, so dass laut Polizei keine "Hinwendungsorte" bekannt sind. Die Vermisste hat auch kein Handy. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg (0821 323 2310) entgegen oder jede andere Dienststelle bzw. die Notrufnummer 110.