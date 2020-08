14-Jähriger wird von Schulkameraden aus Badeweiher gerettet

Aus einem Badeweiher in Sankt Englmar (Lkr. Straubing-Bogen) ist am Mittwochabend (19.8.) ein 14-jähriger Junge von seinen zwei Schulkameraden gerettet worden. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern bestätigte, war der 14-Jährige um kurz nach 18 Uhr in Not geraten.

Beherztes Eingreifen eines Geschwisterpaars

Peter Schneider ist der Vater des 13-jährigen Benjamin und der 14-jährigen Sophie, die ihrem Freund und Schulkameraden das Leben gerettet haben. Er berichtetet stolz über das beherzte Eingreifen seiner Kinder. "Mein Sohn hat ihn aus dem Wasser gezogen und meine Tochter hat den Notarzt gerufen", berichtet Peter Schneider. "Da bin ich als Vater richtig stolz auf meine Kinder."

Vorm Baden nicht abgekühlt

Die beiden Geschwister und ihr Schulkamerad waren ohne Eltern beim Baden im Naturbadeweiher von Sankt Englmar. "Vermutlich haben sich die Kinder vorm Baden nicht abgeduscht und abgekühlt und sind einfach so in den Weiher rein gesprungen", glaubt Peter Schneider. In einem kalten Badeweiher kann es dann schnell zu einem Kälteschock kommen.

Sirene des Krankenwagens gehört

"Kurz nach 18 Uhr haben meine Frau und ich daheim dann die Sirene des Krankenwagens gehört und haben uns schon Sorgen gemacht." Wenig später rief Tochter Sophie schon zuhause an und erzählte, was passiert war.

Kein Bademeister am Weiher

Der 14-Jährige ist ins Krankenhaus gebracht worden, die Verletzung sei jedoch nicht schwerwiegend gewesen, wie ein Polizeisprecher sagte. Und auch Peter Schneider berichtet, dass es ihm schon wieder besser gehe. Das einzige was der Vater bemängelt: "An dem Badeweiher gibt es keinen Bademeister - und das in einer Urlaubsregion wie Sankt Englmar."