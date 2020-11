14-Jähriger verschickt Drohmails und löst Polizeieinsatz aus

Der große Polizeieinsatz in der Regensburger Innenstadt am Mittwoch ist von einem 14-Jährigen ausgelöst worden. Der Jugendliche hatte in den sozialen Medien anonym Drohnachrichten an seine Mutter und deren Freundin verschickt, wie die Polizei am Tag darauf mitteilte.

Polizei betreute die Opfer

Die beiden 38 und 48 Jahre alten Frauen hatten am Mittwochmittag die Polizei alarmiert. Daraufhin waren mehrere Streifen von verschiedenen Regensburger Polizeidienststellen in der Altstadt im Einsatz. Die beiden Frauen waren offenbar so verunsichert, dass sie von der Polizei betreut werden mussten.

Jugendlicher ist geständig

Die anschließenden Ermittlungen führten die Beamten dann auf die Spur des 14-Jährigen, den Sohn der älteren Frau. Der Jugendliche hat die Tat inzwischen eingeräumt. Warum er die Drohbotschaften an seine Mutter und ihre Freundin verschickte, konnte er der Polizei zufolge selbst nicht erklären. Über den genauen Inhalt der Nachrichten machte die Polizei keine Angaben.

Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung. Der 14-Jährige ist strafmündig.