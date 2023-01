14-Jähriger verletzt zwei Jugendliche mit Machete

Ein Jugendlicher hat zwei Teenager auf einem Parkplatz in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) mit einer Machete bedroht und verletzt, einen der beiden schwer. Der 14-Jährige schlug zunächst einen 15-Jährigen und bedrohte ihn, bis dieser sein Handy herausgab, wie die Polizei mitteilte. Anschließend forderte er die Marken-Bauchtasche eines ebenfalls anwesenden 16-Jährigen. Als dieser sich wehrte, verletzte ihn der Angreifer im Gerangel vor allem an den Händen und fügte ihm massive Schnittwunden zu.

Verletzte in die Klinik gebracht

Der 14-Jährige flüchtete nach der Tat am vergangenen Donnerstag, die beiden Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 16-Jährige befand sich am Dienstag aufgrund der massiven Schnittverletzungen noch im Krankenhaus.

Am Freitag konnte der 14-Jährige von der Polizei gefasst werden und wurde kurz darauf in Untersuchungshaft in eine Jugendstrafanstalt übergeben. Der Tatverdacht lautet auf einen besonders schweren Fall von räuberischer Erpressung.

Mit Informationen von dpa