14-Jähriger rast mit Opas Auto auf A9 und fährt Polizei davon

In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei auf der A9 bei Bayreuth einen 14-Jährigen am Steuer eines Autos gestoppt. Zuvor hatte der Jugendliche versucht, den Beamten davonzufahren, so die Polizei.

14-Jähriger fährt Polizei davon

An der Autobahnausfahrt Hof-West hatten die Beamten das Auto mit Leipziger Kennzeichen ursprünglich kontrollieren wollen. Der Fahrer sei jedoch mit 170 Stundenkilometern davongefahren. An der Ausfahrt Bayreuth-Süd hätten ihn dann mehrere Streifen stoppen können.

Mit Opas Auto und gestohlenen Kennzeichen unterwegs

Da offenbarte der Jugendliche, dass er das Auto von seinem Großvater genommen und zwei Kennzeichen entwendet habe, um einen Bekannten im Raum Ingolstadt zu besuchen. Die Mutter des Jugendlichen habe erst von der Polizei von dem Vorfall gefahren. Sie habe gedacht, ihr Sohn verbringe die Ferien bei seinem Opa. Den 14-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und weiterer Delikte.