14-Jähriger missbraucht Mädchen in Münchner Schwimmbad

Ein 14-Jähriger soll im Westbad in München-Pasing ein Mädchen sexuell missbraucht, geschlagen und bedroht haben. Der Polizei zufolge hatte sich der Münchner Schüler am vergangenen Donnerstag mit einer 13-Jährigen vor dem Bad getroffen und sie in eine Umkleidekabine gelockt. Der Jugendliche verriegelte die Kabine, begrapschte das Mädchen gegen ihren Willen und forderte es zu sexuellen Handlungen auf.

Mit dem Tod bedroht und ins Gesicht geschlagen

Nachdem sich die minderjährige Schülerin wieder anzogen hatte und das Bad verlassen wollte, drohte ihr der Junge mit dem Tod, packte sie am Hals und schlug ihr ins Gesicht. Ein Bademeister wurde auf das weinende Mädchen aufmerksam und verständigte die Polizei.

Polizeibekannter Intensivtäter

Der Tatverdächtige hatte das Schwimmbad inzwischen verlassen, eine Streife konnte den polizeibekannten Intensivtäter dann aber in der elterlichen Wohnung festnehmen. Der Ermittlungsrichter erließ gegen den 14-Jährigen Haftbefehl. Die Vorwürfe lauten auf Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und sexuellen Missbrauch eines Kindes. Als Haftgründe nannte der Polizeisprecher Wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr.

Als Intensivtäter werden Kriminelle eingestuft, die in einem Jahr eine bestimmte Anzahl von Straftaten, darunter auch Gewaltstraftaten, begehen.