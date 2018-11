04.11.2018, 12:50 Uhr

14-Jähriger macht Spritztour mit Pkw aus Papas Autohaus

Heute Nacht gegen 3.10 Uhr kam einer Polizeistreife bei einer Kontrolle in Würzburg der Autofahrer doch sehr jung vor. Mitten in der Nacht war ein Minderjähriger am Steuer den Beamten aufgefallen. Führerschein? Fehlanzeige! Autokennzeichen? Falsch!