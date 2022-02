14-jähriger Ladendieb mit Waffe in Augsburg unterwegs

Ein 14-Jähriger hat am Samstag versucht, in einem Geschäft in der Augsburger Innenstadt Waren zu stehlen und dabei eine geladene Schreckschusswaffe mitgeführt.

Diebesgut: Parfum im Wert von rund 700 Euro

Wie die Polizei mitteilte, wollte der Jugendliche mehrere Parfums im Wert von rund 700 Euro mitnehmen, ohne sie zu bezahlen. In der Umkleide hatte er sich der Verpackungen entledigt, was einem Mitarbeiter aufgefallen war. Als er am Ausgang festgehalten wurde, fiel zudem die geladene Schreckschusswaffe auf, die er im Hosenbund mitführte.

Polizei muss klären, woher die Waffe kommt

Die verständigten Polizeikräfte nahmen ihn deshalb mit zur Inspektion und verständigten die Eltern. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Diebstahls mit Waffe und Verstoß gegen das Waffengesetz ermittelt. Wo er die Waffe her hatte, müsse noch geklärt werden, so die Polizei.