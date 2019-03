14-Jähriger beschäftigt Polizei in Großheubach

Zunächst hätten Beamte den Buben betrunken und schwankend auf einer Straße gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Als sie ihm helfen wollten, habe dieser die Einsatzkräfte bei dem Vorfall am Sonntag angegriffen und leicht verletzt. Schließlich hatten sie ihn in Handschellen zu seinem Vater gebracht.

Unfall mit Streifenwagen

Nach nur zehn Minuten sei der Junge wieder ausgebüxt. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und fand ihn, als er gerade einen Kanaldeckel öffnete - was den Beamten zum Verhängnis wurde: Ein Streifenwagen sah das Loch im Boden nicht und fuhr hinein. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Junge hatte knapp zwei Promille Alkohol im Blut, wie ein Sprecher sagte. Gegen ihn wird ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.