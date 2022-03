14-jährige Schülerin aus Wohnung der Oma verschwunden

Seit vergangenen Sonntag wird in Straubing eine 14-jährige Schülerin vermisst. Die Polizeiinspektion bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat das Mädchen gesehen?

Beschreibung der Vermissten

Die vermisste Mara-Patricia Filip ist 145 Zentimeter groß, schlank und hat lange, dunkle Haare und dunkle Augen. Sie spricht Deutsch, Rumänisch und Englisch. Was sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug, ist nicht bekannt.

Schülerin könnte in Rumänien sein

Das Mädchen verließ in der Nacht gegen 2 Uhr die Wohnung ihrer Großmutter in Straubing. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Die Polizei vermutet, dass sie sich in Dresden oder Rumänien aufhalten könnte. Von einem Verbrechen oder einem Unglücksfall wird nicht ausgegangen.

Hinweise zu der Schülerin nehmen die Polizeiinspektion Straubing und jede andere Polizeidienststelle entgegen.