14-jährige Schülerin aus Straubing vermisst

Seit Montag gilt eine 14-Jährige aus Straubing als vermisst. Die Schülerin Elif Gül war laut Polizei am morgen aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Richtung Schule aufgebrochen und ist am Nachmittag nicht mehr zurück gekommen.

Polizei hofft auf Hinweise

Trotz intensiver Suchen, konnte die Teenagerin bisher nicht gefunden werden. Laut Polizei liegen Hinweise vor, dass sich die 14-Jährige im Stadtgebiet Straubing oder in der näheren Umgebung aufhalten könnte. Sie ist circa 1.62 cm groß, mit einer schlanken Figur, langen schwarzen Haaren und braunen Augen. Zuletzt war die Vermisste mit dunklen Jeans, schwarzem T-Shirt und Kapuzenjacke bekleidet.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. In Büchlberg im Landkreis Passau gilt ebenfalls ein 14-Jähriger als vermisst.