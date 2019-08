14-jährige Julia aus Hohenlinden kämpft gegen Blutkrebs

"Es ist wie ein schlimmer Alptraum, aus dem man einfach nur aufwachen möchte", sagt Julias Mutter. Um so schnell wie möglich einen passenden Stammzellenspender zu finden, organisieren Familie und Freunde eine Typisierungsaktion für Julia – am Sonntag von 11 bis 16 Uhr in Hohenlinden bei Ebersberg.

Wangenabstrich mit Wattestäbchen

Mit einem Wattestäbchen wird dann ein Wangenabstrich gemacht. Das tut nicht weh und dauert nur wenige Sekunden. Wer am Sonntag nicht kommen kann: Auch online kann man ein Typisierungspaket anfordern. Dieses kann man auf der Homepage der gemeinnützigen DKMS, der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, bestellen und sich nach Hause schicken lassen.

Lebensretter gesucht!

Der Wangenabstrich muss dann wieder an die DKMS zurückgeschickt werden. Kommt man als Stammzellenspender infrage, könnte man das Leben der 14-jährigen Julia retten – oder das anderer Menschen weltweit, die an Blutkrebs erkrankt sind.