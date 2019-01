14-jährige Freda Eisenhauer in Bürgstadt vermisst

Die Familie der Jugendlichen hatte am Mittwoch um 15.00 Uhr zuletzt Kontakt zu Freda. Sie kam anschließend um 18:00 Uhr nicht wie verabredet zu einem Treffpunkt am Stadtweg in Bürgstadt. Sie geht auch nicht mehr an ihr Mobiltelefon und war für die Familie nicht mehr zu erreichen. Daraufhin meldete die Familie sie bei der Miltenberger Polizei als vermisst

Zunächst hatten die Miltenberger Beamten mehrere Freundinnen von Freda kontaktiert und mögliche Anlaufadressen überprüft. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, wo sich Freda aufhalten könnte. Freda wird wie folgt beschrieben:

160 cm groß

schlank

bekleidet mit schwarzer Leggins, grauem Pullover und schwarzem Parka mit Kapuzenfell

Personen, die eine Jugendliche gesehen haben, auf die diese Beschreibung passt oder die Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Freda machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 09371 / 94 50 bei der Miltenberger Polizei zu melden.