14 Eurofighter kurzzeitig am Fliegerhorst Lechfeld stationiert

Wegen Sanierungsarbeiten an der Start- und Landebahn auf dem Neuburger Fliegerhorst (Lkr. Neuburg-Schrobenhausen) hat das Taktische Luftwaffengeschwader 74 vorübergehend seinen Flugbetrieb auf seinen Ausweichplatz, den Fliegerhorst Lechfeld im Landkreis Augsburg verlegt.

300 Soldaten, Soldatinnen und Zivilbeschäftigte arbeiten in den kommenden zwei Wochen auf dem Lechfeld, teilt die Bundeswehr mit. Bereits in der vergangenen Woche waren 14 Eurofighter von Neuburg aus zu ihren Übungen gestartet und hatten diese dann auf dem Lechfeld beendet.

Kein Nachtflugbetrieb am Fliegerhorst Lechfeld

Laut Bundeswehr beginnt am Montag (06.09.2021) der Routine-Übungsflugbetrieb. Grundsätzlich werde in der Mittagszeit von 12.30 Uhr bis 14 Uhr sowie an Wochenenden nicht geübt. Ebenso ist laut Bundeswehr kein Nachtflugbetrieb vorgesehen.

Bundeswehr: Spontane Eurofighter-Einsätze sind möglich

Dennoch gibt es Ausnahmen: Die Neuburger Eurofighter übernehmen die Sicherung des Deutschen Luftraumes als QRA-Alarmrotte (Quick Reaction Alert) vom Lechfeld aus. Die Kampfjets könnten also jederzeit alarmiert werden. Das Luftwaffengeschwader bittet um Verständnis für den erhöhten Flugbetrieb der kommenden Wochen und bemüht sich nach eigenen Angaben, durch entsprechende An- und Abflugverfahren den Lärm so weit wie möglich zu mindern.

Rückkehr des Luftwaffengeschwaders bis Mitte September

Die Bereitschaftszeit der QRA-Alarmrotte im Lechfeld hat am 1. September begonnen und endet am 20. September. Die Rückverlegung aller bayerischen Eurofighter nach Neuburg soll spätestens am Mittwoch, den 23.9., abgeschlossen sein, teilt die Bundeswehr mit.