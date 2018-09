14. Donautal Radelspaß: Über 10.000 Radler in Syrgenstein

Der Veranstalter, der Verein Donautal-Aktiv, hat mitgeteilt, dass bis auf ein paar Schürfwunden zum Glück nichts passiert sei. Auf der Bühne in Syrgenstein präsentierten sich zahlreiche Musik- und Tanzgruppen, wiederholt sorgte die "Radelspaß-Band-Fizz" für gute Stimmung und erstmals traten auch mehrere Volkstanz und Blasmusikgruppen auf, die bei den Zuschauern auf großes Interesse stießen.

Nächster Radelspaß in Burgau

Alles in allem freuten sich die Veranstalter über ein durchweg gelungenes Radelspaß-Wochenende und dankten den vielen Ehrenamtlichen an der Strecke für ihr Engagement. Die Radler lobten die gute Organisation und Beschilderung der Strecke. Am Schluss wurde noch das große Geheimnis gelüftet: Der nächste Radelspaß wird am 8. September 2019 in Burgau im Landkreis Günzburg stattfinden.