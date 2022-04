135.000 Euro für angebliche Wunderheilung: Quartett vor Gericht

Vor dem Landgericht Würzburg muss sich am Dienstag eine vierköpfige Gruppe wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt den vier Angeklagten aus Aschaffenburg, Bamberg, Schweinfurt und Würzburg banden- und gewerbsmäßigen Betrug in fünf Fällen und versuchten banden- und gewerbsmäßigen Betrug zur Last.

Betrüger ließen sich Schutz vor tödlicher Bedrohung gut bezahlen

Laut Gerichtssprecher Michael Schaller haben die Banden-Mitglieder ihrem Opfer vorgetäuscht, angeblich tödliche Bedrohungen per "Wunderheilung" beseitigen zu können. Dies galt für das Opfer und die Angehörigen des Opfers. Ihre Leistungen ließen sich die Angeklagten Schaller zufolge allerdings teuer bezahlen. Das Opfer soll um 135.000 Euro gebracht worden sein. Die Angeklagten befinden sich in Untersuchungshaft.