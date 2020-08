133 neue Polizistinnen und Polizisten in Würzburg vereidigt

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat am Freitag 133 neu eingestellten Polizistinnen und Polizisten am Ausbildungsstandort Würzburg den Diensteid abgenommen. Die Zeremonie in der Kaserne der III. Bereitschaftspolizeiabteilung war die letzte von insgesamt sechs Vereidigungsveranstaltungen, die Herrmann seit Ende Juni an den bayerischen Ausbildungsstandorten durchgeführt hat. Wegen Corona wurde die ansonsten übliche zentrale Vereidigung in Nürnberg durch mehrere kleinere Vereidigungen der insgesamt rund 1.600 Polizeianwärterinnen und Anwärter ersetzt. Die Zeremonie wurde live ins Internet übertragen, um Angehörigen zumindest die virtuelle Teilnahme zu ermöglichen.

Herrmann erwartet psychologische und kommunikative Fähigkeiten

In seiner Ansprache bezeichnete Herrmann die neuen Polizistinnen und Polizisten als "die Zukunft der bayerischen Polizei". Sie seien Teil einer Generation, die für einen selbstsicheren Umgang mit der auch im Polizeidienst immer wichtigeren Digitalisierung stehe. Angesichts der gegenwärtigen Diskussion um Gewalt gegen und auch durch Polizistinnen und Polizisten seien psychologische und kommunikative Fähigkeiten immer wichtiger, so Herrmann. Dem BR sagte Herrmann, dass die zweieinhalbjährige Ausbildung in Bayern dafür sorge, "dass Verhältnisse wie in den USA, wo Polizisten nach acht Monaten Grundausbildung auf die Straße geschickt werden, in Bayern undenkbar" seien.

Ein Drittel der neuen Polizeibeamten ist weiblich

Nach wie vor sei der Polizeiberuf bei jungen Menschen äußerst gefragt. So hätten sich die heuer 1.600 Anwärterinnen und Anwärter in Einstellungstests unter insgesamt 12.800 Bewerbungen durchgesetzt. Die Zusammensetzung entspreche dabei zunehmend "der Vielfalt der Gesellschaft", so Herrmann. Mittlerweile sei rund ein Drittel der neuen Polizeibeamten weiblich. Es gebe inzwischen auch mehr Anwärterinnen und Anwärter, wo die Eltern oder Großeltern aus anderen Ländern nach Deutschland zugewandert seien.