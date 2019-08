130 Millionen Städtebauförderung für Oberfranken

Oberfränkische Kommunen, die vor städtebaulichen Herausforderungen stehen, bekommen in diesem Jahr viel Unterstützung. 2019 fließe eine „rekordverdächtige Summe“ in die Städtebauförderung für den Regierungsbezirk, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung von Oberfranken. Demnach werden von Bund und Land für 126 Kommunen Fördermittel von mehr als 130 Millionen Euro bereitgestellt. Zusätzlich wird im Herbst noch die Zuweisung der EU-Fördermittel erfolgen.

Leuchtturmprojekte in Marktredwitz, Kronach oder Bamberg

Gefördert werden unter anderem Investitionen in die Sanierung von historischen Ortsmitten, die Umnutzung von Leerständen oder die Revitalisierung von Industrie- und Gewerbebrachen. Zu den Leuchtturmprojekten in 2019 zählen laut der Mitteilung der Regierung von Oberfranken die Entwicklung des ehemaligen Industrie-Areals Benker in Marktredwitz, die weiteren Sanierungsabschnitte der Festung Rosenberg in Kronach oder die Konversion des ehemaligen US-Militärareals in Bamberg.