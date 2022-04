Die "Straba" hat Geburtstag: 130 Jahre Würzburger Straßenbahn

Das Jubiläum wird nicht groß gefeiert. "Es stehen wichtige Neuerungen an", so Betriebsleiter Bernd Karl. 18 neue Bahnen kommen nach Würzburg. Mit 82 Millionen Euro die größte Investition in der 130-jährigen Geschichte der Würzburger Straßenbahn. Bis 2030 soll sogar der gesamte Fuhrpark erneuert werden. Derzeit umfasst dieser 40 Straßenbahnzüge –die neuesten Fahrzeuge sind 1996 in Betrieb gegangen.

Zudem will die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH, kurz WVV auch noch das Streckennetz ausbauen. Kommt die neue Linie über das Frauenland bis hoch ins Hubland, dann wird diese Route wohl von den meisten Fahrgästen genutzt werden, meint Bernd Karl. Mehrere Schulen und große Teile der Würzburger Universität wären dann an das Schienennetz angeschlossen.

Konditorin wird "Straba-Fahrerin"

Täglich pendelt die Straßenbahn, die die Würzburger liebevoll "Straba" nennen, durch die Innenstadt. Bis vor drei Jahren arbeitete dort Lara-Maxine Zürn als Konditorin. Durch das Schaufenster sah sie täglich die "Straba" und hatte einen großen Wunsch: einmal Straßenbahn-Fahrerin werden. Den Wunsch hat sie umgesetzt und fährt nun die 40 Tonnen schwere Bahn durch die Fußgängerzone.

Normalerweise dauert die Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb drei Jahre. Für die Quereinsteigerin ging es wesentlich schneller. "Einen Monat lang hatte ich Fahrschule. Anschließend bin ich noch mit einem Kollegen zusammengefahren. Und dann alleine", erklärt die 30-Jährige.

Fast rund um die Uhr im Einsatz

Lara-Maxine Zürn transportiert bis zu 200 Fahrgäste. Insbesondere die Fahrten durch die Fußgängerzone erfordern Konzentration. Viele Passanten laufen mit Kopfhörern über die Gleise und hören die Straßenbahn nicht. Es gibt mehrere Bremsen. Bei Nässe streut die Fahrerin auf Knopfdruck Sand, damit das Fahrzeug schneller zum Stehen kommt.

Der Alltag als "Straba"-Fahrerin ist anstrengend, dennoch hat Lara-Maxine Zürn ihre Entscheidung noch nie bereut. 125 Straßenbahnfahrer und fünf Fahrerinnen gibt es in Würzburg. Sie transportieren jährlich rund 20 Millionen Fahrgäste. Die Schicht beginnt morgens um vier Uhr. Fast rund um die Uhr sind die Straßenbahnen täglich in Würzburg unterwegs.