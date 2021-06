130 Jahre altes Sisi-Kleid in Landesausstellung

Monika Levay zieht sich Einweg-Handschuhe an, bevor sie das cremefarbene Kleid berührt. "Jede Berührung mit der nackten Haut wäre nicht gut und würde Spuren am Kleid hinterlassen", mahnt Levay. Ein Riss und die Originalität und der Wert des rund 130 Jahre alten Gewands wären dahin. Schließlich war die ehemalige Besitzerin niemand geringeres als Sisi, die schillernde Kaiserin Elisabeth von Österreich.

Sisi-Kleid für die Landesausstellung

Normalerweise steht das Kleid in einem abgedunkeltem und mehrfach gesichertem Raum auf dem weitläufigen Anwesen der Levays. Es gibt nur einzelne Lichtspots an der Wand. Direkte Lichteinstrahlung würde dem Kleid schaden. Aus dem Schattendasein soll das Sisi-Kleid aber nun heraustreten. Monika Levay muss es nun sicher verpacken. Die Niederbayerin wird es verleihen. In der diesjährigen Landesausstellung "Götterdämmerung II - Die letzten Monarchen", die erneut im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg zu sehen ist, soll es fortan viele Blicke auf sich ziehen.

Vorsichtiger Transport des fragilen Kleidungsstücks

Ein Kleid, dessen Stoff sehr brüchig ist, von einem Ort an den anderen Ort zu bringen, ist eine Herausforderung. Monika Levay hat für den Transport extra eine mannsgroße Kiste anfertigen lassen. Darin liegen nun Knäule aus säurefreiem Papier, damit das Kleid beim Weg über bucklige Straßen nicht an den Decken und Kanten reibt. Darauf bettet Levay – und nur sie – das wertvolle Stück. "Durch schlechte Erfahrungen, die ich schon erlebt habe, mache ich es lieber selber", sagt Levay. "Da weiß ich genau, was passiert und wie es transportiert wird."

Versteckte Schätze: Vom Dachboden ins Museum

Das Sisi-Kleid stammt wie viele andere Museums-Exponate von Bürgern, die Margot Hamm vom Haus der Bayerischen Geschichte kontaktiert. "Das Besondere an dem Konzept "Von allen für alle" ist, dass Dinge ausgegraben werden, die noch nicht bekannt sind", so Hamm. Neben der bekannten Feile, mit der Sisi 1898 in Genf ermordet wurde und die von der Wiener Klinik Josephinium zur Verfügung gestellt wird, erhofft sich Hamm von den unentdeckten Exponaten, der Person Sissi noch näher zu kommen.

"Das ist ja das Spannende: Geschichte sind ja nicht Zahlen, wie wir vielleicht in der Schule oft vermittelt bekommen. Sondern Geschichte ist immer Geschichte über Menschen." Margot Hamm, Haus der Bayerischen Geschichte

Und so gewährt auch das Sisi-Kleid von Monika Levay einen neuen Blick auf die österreichische Kaiserin und räumt mit einem Mythos auf.

Cremefarbenes Sisi-Kleid ist Rarität

Das Sisi-Kleid von Monika Levay ist hell und damit eine Rarität. Nach dem Selbstmord ihres Erstgeborenen Rudolf hat Kaiserin Elisabeth in der Öffentlichkeit eigentlich nur noch schwarz getragen. Das cremefarbene Kleid fällt in diese Zeit und damit aus der Reihe. Wie passt das zusammen?

"Die Kaiserin war schon ein bisschen abergläubisch. Und schwarz bei Familienfesten wie Taufen oder Hochzeiten zu tragen, hat Sisi vermieden. Daher hat sie eine ganz kurze Zeit und nur in der Familie etwas Helles angezogen, um ja kein Unglück über die Familie zu bringen", erklärt Monika Levay.

Dass es sich bei dem Kleid um ein Original handelt, haben mehrere Experten bestätigt. Die Einzigartigkeit lässt sich dabei weniger an der sportlichen Figur und der engen Taille ausmachen – eine Modeerscheinung der damaligen Zeit. Die Merkmale, die das Kleid als Original identifizieren, sind der lange Rücken und eine Fehlstellung des sonst auf Perfektion getrimmten Körpers der Kaiserin. So ist die eine Schulter höher als die andere.

Platz neben Kaiser-Büste

Auf die perfekte Darstellung achtet auch Monika Levay, als sie das Kleid im Museum wieder aus der Kiste herausnimmt und in der zugeteilten Vitrine zwischen einer Büste von Franz-Josef und den Schuhen von Elisabeths Schwester Marie platziert. Levay - wie einst Sisi auch passioniere Reiterin – zupft an den Enden des Kleides. Wieder nur sie. Welchen Wert sie da in den Händen hält, will die Sammlerin nicht verraten. Nur so viel: Wie viele weitere Gegenstände aus dem Besitz der Kaiserin, die Levay über Jahre auf Auktionen erworben hat, steigt der Wert von Jahr zu Jahr.

Kleid ist drei Monate in der Ausstellung zu sehen

Gut drei Monate wird das Sisi-Kleid nun in der Landesausstellung zu sehen sein. Dann wird es gegen ein anderes Kleid der österreichischen Kaiserin ausgetauscht. Trotzdem: Die kurze Trennung fällt Leihgeberin Monika Levay schwer. "Traurig, weil man immer das Gefühl hat: Wenn es zuhause liegt, ist es am besten aufgehoben. Andererseits freue ich mich sehr, wenn auch andere das Kleid sehen können."