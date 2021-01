130.000 Euro Schaden nach Brand in Ferienwohnung

Beim Brand einer Ferienwohnung am Samstagnachmittag im Schorndorfer Ortsteil Knöbling in der Oberpfalz ist eine Frau leicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf 130.000 Euro geschätzt, so die Polizei.

Funkenflug als Brandursache?

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass in der Ferienwohnung Funken aus einem Holzofen eine danebenstehende Couch in Brand gesetzt haben. Anschließend griffen die Flammen auf die gesamte Ferienwohnung und den Anbau eines Hauses, in dem diese sich befand, über. Alarmierte Feuerwehren konnten aber verhindern, dass sich das Feuer auf das Haupthaus ausbreitete.

Mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus

Eine 69 Jahre alte Frau, die sich im Haupthaus aufhielt, dann den Rauch aus dem Anbau bemerkte und zunächst noch versuchte, den Brand zu löschen, erlitt eine leichte Rauchvergiftung und kam ins Krankenhaus.

Den Ofen hatte ihr 68 Jahre alter Lebensgefährte angezündet, war aber anschließend mit dem Hund spazieren gegangen.