13 Millionen für Altlastsanierung in Neustadt und Altenstadt

Die Sanierung von Altlasten der Bleikristallindustrie in Neustadt und Altenstadt an der Waldnaab ist einen großen Schritt vorangekommen: Das Bayerische Umweltministerium hat 13 Millionen Euro für die Maßnahme bereitgestellt. Das teilte Umweltminister Thorsten Glauber am Freitag mit. Der Landkreis will noch in diesem Jahr mit Maßnahmen zur Sanierung beginnen.

Altlastensanierung ist jetzt vordringliches Vorhaben

Saniert wird die ehemalige Bleikristallfabrik Hofbauer in Altenstadt und das ehemalige Betriebsgelände der Firma Tritschler & Winterhalder in Neustadt an der Waldnaab. Die Altlastensanierung wurde in die Liste der vordringlichsten Vorhaben aufgenommen, die vom Umweltministerium geführt wird. Dadurch kann der Landkreis jetzt einen Antrag auf Kostenübernahme bei der Gesellschaft zur Altlastensanierung in Bayern (GAB) stellen.

Neustadt darf sich nicht auf Landesgartenschau bewerben

Die Altlasten der Glasindustrie beschäftigen die Orte seit Jahrzehnten. 40 Jahre kämpft Neustadt an der Waldnaab dafür, diese Altlasten seiner früheren Glasindustrie loszuwerden. Zuletzt gab es wieder Bewegung in der Sache: Zuerst wurde eine Bewerbung der Stadt Neustadt für die Landesgartenschau mit der Begründung abgelehnt, dass die Mittel für die Förderung der Naherholung und nicht zur Altlastensanierung gedacht seien. Durch das Bewerbungsvideo der Stadt wurde aber die SPD auf das Problem aufmerksam, und stellte im Bayerischen Landtag einen Antrag auf insgesamt 100 Millionen Euro für die Altlastensanierungen im Raum Neustadt und Windischeschenbach. Dieser wurde vorerst abgelehnt.