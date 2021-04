13-Jähriger will Kontrolle entgehen und läuft vor ein Auto

Ein 13 Jahre alter Junge ist am Karsamstag in Landshut bei dem Versuch, vor einer Polizei-Kontrolle zu fliehen, schwer verletzt worden. Er lief vor einen PKW, dessen Fahrerin einen Schock erlitt.

Jugendliche liefen in verschiedene Richtungen davon

Die Polizeistreife wollte den Angaben zufolge gestern Nachmittag auf einem Platz in der Innenstadt fünf Jugendliche kontrollieren. Grund für die Personenkontrolle sei gewesen, dass es zuletzt rund um den Platz immer wieder zu Sachbeschädigungen in einer Tiefgarage gekommen war. Beim Anblick der Polizei seien die Jugendlichen dann in jeweils verschiedene Richtungen davongelaufen. Ohne auf den Verkehr zu achten sei der 13-Jährige dann vor ein fahrendes Auto gelaufen.

Linkes Bein mehrfach gebrochen

Der Jugendliche brach sich dabei den Angaben zufolge das linke Bein mehrfach. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Er soll nach Alkohol gerochen haben, weswegen die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet habe. Ein Testergebnis ist aber nicht bekannt.

Die 50 Jahre alte Fahrerin des PKW erlitt laut Polizei einen Schock. An ihrem Auto entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Ein Gutachter soll jetzt im Auftrag der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang klären.

