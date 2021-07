13-Jähriger stirbt nach Badeunfall in Amberger Freibad

Nach einem Badeunfall im Amberger Hockermühlbad ist am Donnerstag ein 13 Jahre alter Junge im Krankenhaus gestorben.

13-Jähriger auf dem Grund des Beckens

Der Teenager war in den Mittagsstunden vom Drei-Meter-Brett in das Becken gesprungen. Kurze Zeit später entdeckten andere Badegäste ihn leblos auf dem Grund des Beckens liegend, wie die Polizei berichtet. Der Junge sei aus dem Wasser geholt und vor Ort reanimiert worden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei er kurze Zeit später gestorben, teilte die Polizei weiter mit.

Kripo Amberg ermittelt

Zu den näheren Umständen des Unglücks gibt es noch keine Erkenntnisse. Unklar ist auch, ob der Junge mit Begleitung oder alleine beim Baden war. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unglücksfall hat die Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen.