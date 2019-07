13-Jähriger reißt sich bei Sprung ins Wasser Arm ab

In der Nähe von Raubling (Lkr. Rosenheim) ist es am Donnerstagnachmittag zu einem tragischen Badeunfall gekommen. Ein 13-jähriger Bub wollte von einem Baum aus in den Hochstraßer See springen. Wie die Polizei heute mitteilte, blieb er dabei vermutlich an einem am Baum befestigten Seil hängen. Der Junge riss sich dabei einen Arm ab und stürzte schwer verletzt ins Wasser.

Ärzte können Arm wieder annähen

Die gute Nachricht: Spezialisten des Hand-Trauma-Zentrums am Klinikum der LMU München konnten den Arm wieder annähen. Das teilten die Ärzte am Freitagnachmittag mit. Der Junge war nach dem Unfall zunächst per Hubschrauber in das Haunersche Kinderspital in der Landeshauptstadt geflogen worden.

Ausdrücklich lobten die Ärzte das Verhalten der Freunde des Verunglückten. Sie hatten sich um ihn gekümmert und den Arm geborgen.

Gefahr bei Seilschaukeln

Erst kürzlich war es in Nordrhein-Westfalen zu einem ähnlichen Unfall mit einer sogenannten "Seilschaukel" gekommen. Ein 24-jähriger britischer Soldat trennte sich dabei den Unterarm ab. Auch er war beim Sprung von einem Baum in einem Seil hängen geblieben.