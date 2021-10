vor 26 Minuten

13-Jähriger gerät mit Händen in Maishäcksler - schwerst verletzt

Ein 13-Jähriger ist mit seinen Händen in einen Maishäcksler geraten und dabei schwerst verletzt worden. Der Junge war allein mit der an einem Traktor angebrachten Maschine zur Ernte auf dem elterlichen Hof in Moosinning im Landkreis Erding unterwegs.