13-jährige Zwillinge aus Ungarn: Ohne Ticket per Zug nach Bayern

13-jährige Zwillinge aus Ungarn sind ohne Zugticket über Wien nach Bayern gefahren – deshalb endete am gestrigen Sonntag in Regensburg ihre Reise. Eine Zugbegleiterin hatte die beiden Brüder beim Schwarzfahren erwischt und die Bundespolizei informiert.

Erst mithilfe eines Dolmetschers stellte sich heraus, dass die beiden Jungen in einem Jugendheim in Ungarn leben – und von dort ausgebüxt sind. Die Jungen waren nach eigener Aussage am Sonntag losgefahren und verbrachten eine Nacht in Wien bei einem Freund. Ihr nächstes Reiseziel wäre Hamburg gewesen. Dort wollten sie einen weiteren Bekannten besuchen.

Ohne Zugticket von Ungarn nach Bayern: Bundespolizei ermittelt

Die ungarischen Buben konnten keinerlei Ausweisdokumente vorlegen. Die Bundespolizisten übergaben die 13-Jährigen schließlich an die Jugendschutzstelle in Regensburg. Anschließend informierten die Beamten das Jugendheim in Ungarn. Das Bundespolizeirevier Regensburg ermittelt jetzt wegen Erschleichens von Leistungen.

Mit Informationen von AFP