13-Jährige stürzt von Brücke: Suche in Tauber wird fortgesetzt

Am Mittwoch gegen 17 Uhr hatte ein Passant beobachtet, wie ein Kind von der Norbrücke in Tauberbischofsheim in die Tauber stürzte. Zeitgleich meldeten Eltern, die in unmittelbarer Nähe der Brücke wohnen, ihre 13-jährige Tochter als vermisst.

Suche am Abend abgebrochen

130 Helfer von Feuerwehr, Rettungsdiensten, DLRG und der Polizei suchten bis 21:30 Uhr nach dem vermissten Mädchen – ohne Erfolg. Am Donnerstagvormittag nahmen die Helfer ihre Suche wieder auf. Auch ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

"Wir suchen die 13-Jährige und hoffen natürlich, sie lebend zu finden." Polizeisprecher Gerald Olmer vom Polizeipräsidium Heilbronn

Über die Umstände des Falls kann die Polizei derzeit keine Angaben machen.