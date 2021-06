13-jährige Schülerin aus Straubing vermisst

In Straubing wird seit Dienstag ein 13-jähriges Mädchen vermisst. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Schülerin gegen 7.30 Uhr die Wohnung ihrer Eltern in Straubing verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.

Mädchen vermutlich im Stadtgebiet unterwegs

Die Polizei geht derzeit nicht von einem Unglücksfall aus. Nun werden Menschen gesucht, die das Mädchen gesehen haben. Es liegen Hinweise vor, dass sie sich im Stadtgebiet aufhält, heißt es.

Die vermisste Elif Gül ist 159 Zentimeter groß, schlank und hat lange dunkle Haare. Zu ihrer Kleidung oder mitgeführten Gegenständen ist nichts bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Straubing entgegen.

Zweiter vermisster Jugendlicher in Straubing

Weiter wird - auch in Straubing - der 17-jährige Rustam Shah vermisst. Der afghanische Jugendliche war zuletzt am Montag, den 14. Juni, gegen 16 Uhr gesehen worden. Da verließ er seine Jugendwohneinrichtung in Straubing, um einkaufen zu gehen. Bis heute ist er noch nicht wieder aufgetaucht. Auch zu diesem Fall nimmt die Straubinger Polizei Hinweise entgegen.