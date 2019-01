13-Jährige aus Tauberbischofsheim bleibt weiter vermisst

Mit Spürhunden der Polizei und sogenannten Wasserortungshunden der DLRG Wertheim suchten die Beamten die Tauber und den Uferbereich von Tauberbischofsheim bis Hochhausen ab. Auch Taucher waren dabei. Insgesamt waren mehr als 80 Beamte im Bereich der Tauber im Einsatz, auch ein Hubschrauber und Drohnen waren in der Luft.

Suche bisher ohne Erfolg

Ein Augenzeuge hatte am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr der Polizei gemeldet, dass eine Person an der Nordbrücke in die Tauber gestürzt sei. Zeitgleich meldeten Eltern, die in unmittelbarer in Nähe der Brücke wohnen, ihre 13-jährige Tochter als vermisst. Bereits am Mittwochabend suchten etwa 120 Helfer nach dem Mädchen. Am Samstag soll erneut nach der Vermissten gesucht werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Tauberbischofsheim sucht nun nach weiteren Zeugen, die das Mädchen am Mittwoch gegen 17 Uhr im Bereich der Nordbrücke in Tauberbischofsheim gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 09341/ 81-0