13. April 1945: Todesmarsch vom KZ-Außenlager Helmbrechts

Nur 350 von fast 1.200 Frauen überlebten den rund 200 Kilometer langen Weg nach Volary (Wallern) in Südböhmen. Der Großteil verhungerte unterwegs, brach entkräftet zusammen oder wurde von den SS-Aufseherinnen und -Aufsehern erschlagen oder erschossen. Die für Ostermontag geplante Gedenkfeier anlässlich des 75. Jahrestages des Todesmarsches musste zwar ausfallen – doch zur Erinnerung an die KZ-Häftlinge legten Ehrenamtliche vom "Verein gegen das Vergessen" zusammen mit Bürgermeister Stefan Pöhlmann eine Blumenschale am Gedenkstein auf dem Helmbrechtser Friedhof ab.

Todesmarsch ist gut erforscht

Kurz vor Kriegsende trieb die SS in ganz Deutschland KZ-Häftlinge durchs Land. "Der Todesmarsch von Helmbrechts, wo ein Außenlager des KZ Flossenbürg war, gilt als einer der am besten erforschten", so Nanne Wienands vom "Verein gegen das Vergessen". Im BR-Gespräch verweist sie vor allem auf die intensive Archiv-Arbeit des Helmbrechtsers Klaus Rauh seit den 80er Jahren hin und auf die sogenannte "Robinson-Liste". Der US-Amerikaner Bernard Robinson hatte akribisch die Namen der Zwangsarbeiterinnen und jüdischen Häftlinge im KZ-Außenlager Helmbrechts zusammengetragen – seine Ehefrau Amalie Mary Reichmann hatte den Todesmarsch überlebt.

Helmbrechts als Frauen-Außenlager

Das KZ Helmbrechts wurde 1944 als Frauen-Außenlager für das KZ Flossenbürg errichtet. Die Häftlinge mussten in Helmbrechts für die Nürnberger Rüstungsfabrik Neumayer arbeiten. Der aus Baden-Württemberg stammende Lagerkommandant Alois Dürr wurde 1962 verhaftet, nachdem ihn eine frühere KZ-Gefangene zufällig auf einem Zeitungsfoto als Feuerwehr-Kommandant wiedererkannt hatte. Das Landgericht Hof verurteilte den Lagerkommandant 1969 wegen gemeinschaftlich begangenen fünffachen Mordes zu lebenslanger Haft - zehn Jahre später wurde Dörr allerdings begnadigt.

Gedenkstätte "Langer Gang"

Neben dem Gedenkstein auf dem Helmbrechtser Friedhof erinnert die Gedenkstätte "Langer Gang" in Schwarzenbach an der Saale an das Martyrium der Frauen. Schwarzenbach war die erste Station des Todesmarschs, in der kalten Nacht vom 13. auf den 14. April 1945 mussten die KZ-Häftlinge im Freien schlafen, sechs von ihnen starben damals, so Nanne Wienands. Der "Verein gegen das Vergessen" hat 2019 ein Buch über das Frauen-KZ Helmbrechts und den Todesmarsch von Helmbrechts nach Volary in Tschechien veröffentlicht. In der südböhmischen Stadt Volary (Wallern) wurden die Frauen am 4. Mai 1945 von der US-Armee befreit – allerdings starben rund 100 von ihnen kurz danach, sie wurden auf dem dortigen Friedhof bestattet.

Museum derzeit geschlossen

Die Gedenkstätte "Langer Gang" in Schwarzenbach an der Saale kann nach Aufhebung der coronabedingten Ausgangsbeschränkungen wieder besucht werden. Das kleine Museum in der Nähe des Bahnhofs ist jeden ersten Sonntag im Monat sowie nach Vereinbarung geöffnet.