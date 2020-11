125 Jahre Röntgenstrahlen: Jubiläum ohne Glanz

Wilhelm Conrad Röntgen entdeckte am 8. November 1895, also vor genau 125 Jahren, in Würzburg die nach ihm benannten Strahlen. Das brachte ihm den ersten Physik-Nobelpreis der Geschichte ein und verhalf der medizinischen Forschung zu einem Durchbruch.

Der historische Ort des Geschehens existiert noch: Das ehemalige physikalische Institut der Universität befindet sich nur wenige hundert Meter vom Würzburger Hauptbahnhof entfernt, am heutigen Röntgenring. Auf der dunkelgrünen Fassade des zur Fachhochschule gehörenden Gebäudes erinnert eine Inschrift an das bahnbrechende Ereignis.

Röntgens Wirkungsstätte noch immer erhalten

Exakt hinter diesen Mauern befand sich das physikalische Forschungslabor, das ein Verein heute als Gedenkstätte betreibt. Roland Weigand vom Röntgen-Kuratorium erklärt dort Besuchergruppen anschaulich, was sich damals in diesem Raum abspielte: Auf einem dunklen Holztisch befinden sich mehrere Glasröhren, die mit einem Funkeninduktor, also einem elektrischen Gerät, verkabelt sind.

60.000 Volt ließ Röntgen damit auf das Vakuum im Inneren der Röhren wirken. Die dabei entstehenden Kathodenstrahlen mit ihren fluoreszierenden Lichterscheinungen kannte man bereits, erklärt Weigand und ahmt das geheimnisvolle Schimmern mit Hilfe einer Stroboskop-Taschenlampe nach.

Quarantäne im Dienste der Wissenschaft

Im Herbst 1895 wollte Röntgen dem Phänomen offenbar tiefer auf den Grund gehen, sagt Weigand und lässt das Bild eines geradezu besessenen Forschers aufleben, der sich sechs Wochen lang in diesem Labor einschließen ließ, um Tag und Nacht experimentieren zu können. Sogar das Essen ließ er sich hierher bringen, so Weigand, obwohl er als Institutsdirektor direkt im Stockwerk über dem Labor seine Wohnung hatte.

Und dann passierte eben jener "Zufall": Es heißt, der Raum sei nur vom Schein einer Röhre erleuchtet gewesen. Als Röntgen sie mit schwarzem Karton abdeckte, habe sich ein entfernt stehender Leuchtschirm aufgehellt. Unsichtbare Strahlen wirkten da offensichtlich. Und als Röntgen mit der Hand gewissermaßen in die "Schusslinie" geriet, habe er auf dem Leuchtschirm den Schatten seiner Handknochen erkennen können.

Röntgen nannte sie "X-Strahlen"

Die historische Leistung des erfahrenen Physikers bestand darin, diesem neuartigen Phänomen Beachtung zu schenken und seine Tragweite zu erkennen. Die "X-Strahlen", wie Röntgen sie nannte, weil "X" in der Wissenschaft gemeinhin als Platzhalter für eine unbekannte Größe zählt, waren offensichtlich in der Lage, Materie zu durchdringen. Diese Eigenschaft war revolutionär, denn sie ermöglichte es buchstäblich durch Wände zu gehen - oder eben unter die Haut

Röntgens Entdeckung war bahnbrechend. Und zwar so, dass sie dem Würzburger Wissenschaftler schon sechs Jahre später den zum ersten Mal verliehenen Physik-Nobelpreis einbrachte. Doch Röntgen interessierte sich nicht für Geld und Ruhm. Er nahm die Auszeichnung zwar entgegen, verzichtete jedoch darauf, eine Rede zu halten. Das Preisgeld schenkte er seiner Universität und meldete nicht einmal ein Patent auf die Strahlen an.

Ein unprätentiöser Wissenschaftler

Für Weigand vom Röntgen-Kuratorium steht fest: Hier lebte ein Forscher voll und ganz für die Wissenschaft. Röntgen habe schließlich sein Wissen kostenlos der Menschheit zur Verfügung gestellt.

Nur ein einziges Mal, so der Experte, habe der Physikprofessor in Würzburg eine Vorlesung über die X-Strahlen gehalten. Das Originalgestühl des Hörsaals ist im ehemaligen Institutsgebäude bis heute erhalten. Dabei entstand die berühmte Aufnahme der Hand von Albert von Koelliker, der zur Zeit Röntgens in Würzburg Professor für Anatomie war. Koelliker war es auch, der sich dafür einsetzte, die "X-Strahlen" künftig nach ihrem Entdecker Röntgen zu benennen.

Und tatsächlich sind die Röntgenstrahlen heute in aller Munde. Auch ganz wörtlich verstanden. Denn allein 60 Millionen Röntgenbilder entstehen jährlich in deutschen Zahnarztpraxen.