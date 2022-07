125 Jahre Kinderzeche – Festspieljubiläum in Dinkelsbühl

Los geht die Kinderzeche heute Abend auf dem Schießwasen mit dem traditionellen Bieranstich durch Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU). Höhepunkt ist das historische Festspiel im Schrannensaal. Insgesamt sieben Mal wird das Theaterstück in der Festwoche auf die Bühne gebracht. Es handelt von der sagenhaften Errettung der Stadt im 30- jährigen Krieg durch ein junges Mädchen namens Lore Hürtin. Sonntags und montags gibt es den großen Festumzug vom Wörnitztor an den Weinmarkt, mit mehr als 1.000 Bürgern in originalgetreuen Kostümen.

Erstmals Ehemaligen-Treffen: Aufruf an Kinderlore

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist das Treffen der ehemaligen Kinderloren am Samstag (23.07.22, 13.00 Uhr) im Zeughaus der Kinderzeche. Jede, die schon mal die Kinderlore gespielt hat, kann sich noch für das Ehemaligentreffen telefonisch unter 09851 / 55 32 23 anmelden.

Ebenfalls am Samstag (23.07.2022) steht das sogenannte "Schwedenlager" ab 19.00 Uhr allen Besuchern offen. Außerdem geht jeden Tag um 21.00 Uhr der Nachtwächter seine Runde durch die Stadt.

Volksfest und Kinderzech-Jahrmarkt

Auf dem Schießwasen lädt der Rummel zu verschiedenen Fahrgeschäften, wie Schiffschaukel, Karussell, Autoscooter oder zur Familienachterbahn ein. Der traditionelle Kindertag mit ermäßigten Preisen findet dort am Mittwoch (20.07.22) statt. Beim großen Kinderzech-Jahrmarkt bieten rund 70 Marktkaufleute den Besuchern ein abwechslungsreiches Warensortiment an. Von Bürsten und Besen, Dekoartikeln, Gewürzen und Tee, Haushaltswaren, bis hin zu Hüten, Korb- und Lederwaren.

Weitere Informationen zum ausführlichen Programm gibt es auf der Homepage der Kinderzeche. Seit 1897 führen die Dinkelsbühler das Festspiel "Die Kinderzeche" vor der Kulisse Dinkelsbühls auf. Das Jubiläumsfest findet in diesem Jahr von Freitag (15.07.22 bis Sonntag (24.07.22) statt.